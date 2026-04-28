Kanada Başbakanı: Ülkenin İlk Devlet Varlık Fonu Kurulacak

Kanada Başbakanı: Ülkenin İlk Devlet Varlık Fonu Kurulacak
Arşiv fotoğrafında ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde konuşma yapan Kanada Başbakanı Mark Carney görülüyor, 22 Eylül 2025.

Arşiv fotoğrafında ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde konuşma yapan Kanada Başbakanı Mark Carney görülüyor, 22 Eylül 2025. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

OTTAWA, 28 Nisan (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ulusal ekonominin güçlendirilmesi ve dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla devlete ait ilk varlık fonunun kurulacağını açıkladı.

Carney'in resmi internet sitesinden pazartesi günü yapılan açıklamada, federal hükümetin "Canada Strong Fund" adı verilen fona 25 milyar Kanada doları (yaklaşık 18 milyar ABD doları) başlangıç sermayesi sağlayacağı belirtildi. Fonun, özel sektörle birlikte ekonomik dönüşümü destekleyen Kanada projeleri ve şirketlerine stratejik yatırımlar yapmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu kapsamda temiz ve geleneksel enerji, kritik madenler, tarım ve altyapı projelerinin destekleneceği bildirildi.

Fon getirilerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesiyle kapasitenin zaman içinde artırılması planlanırken, hükümetin bireysel yatırımcılara yönelik bir yatırım ürünü de geliştireceği ifade edildi.

Carney, ayın başlarında yaptığı değerlendirmede, ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri karşısında ekonominin çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulamış, bu doğrultuda ülkeye küresel yatırım çekilmesi, eyaletler arası ticari düzenlemelerin uyumunun artırılması ve dış dalgalanmaların etkisini azaltmak amacıyla temiz enerji kapasitesinin iki katına çıkarılmasını içeren bir strateji açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
