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Kanada'dan Ontario Gölü ismine sahip çıkma

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HAMİLTON, 31 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentindeki göl çevresinde yer alan koruma alanında, İngilizce ve Fransızca dillerinde "Ontario Gölü Şimdi ve Daima" yazılı tabela görülüyor, 30 Ağustos 2026.

HAMİLTON, 31 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentindeki göl çevresinde yer alan koruma alanında, İngilizce ve Fransızca dillerinde "Ontario Gölü Şimdi ve Daima" yazılı tabela görülüyor, 30 Ağustos 2026.

Kanada Başbakanı Mark Carney perşembe günü yaptığı açıklamada, "Ontario Gölü" adının köklü tarihine dikkat çekerek, Kanadalıların dışarıdan gelen müdahalelere rağmen bu ismi kullanmaya devam edeceğini belirtti.

ABD ile Kanada arasındaki ticari gerilim son dönemde tırmanışını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü erken saatlerde İçişleri Bakanlığı'na gölün adının "Amerika Gölü" olarak değiştirilmesi talimatını veren başkanlık kararnamesini imzalamıştı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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