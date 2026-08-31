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Hamamda fenalaşıp, hayatını kaybetti

Hamamda fenalaşıp, hayatını kaybetti
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ESKİŞEHİR’de Nezat Tiryaki (71), hamamdaki odasında ölü bulundu.

ESKİŞEHİR'de Nezat Tiryaki (71), hamamdaki odasında ölü bulundu. Şüpheli görülen Tiryaki'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir hamamda meydana geldi. Nezat Tiryaki, gittiği hamamda rahatsızlık geçirdi. Küvet içinde baygınlık geçiren Tiryaki, odasına giren görevliler tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Tiryaki'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Tiryaki cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tiryaki'nin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Eskişehir Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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