Kan davası nedeniyle çift sokak ortasında öldürüldü, şüpheliler tutuklandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, kan davası nedeniyle Gaziantep'ten İzmir'e gelen Ali Gürbüz (53) ve eşi Döne Gürbüz (61) çiftini sokak ortasında öldüren C.D (39) ve C.D. (30), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında İncirli Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali ve Döne Gürbüz çifti sabah kahvaltısı için bir fırından simit aldıktan sonra eve giderken, sokakta yürüdükleri sırada C.D. ve C.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gürbüz çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, ikiliyi Çiğli ilçesinde bir evde yakaladı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi. Yapılan araştırmada, Ali ve Döne Gürbüz çiftinin oğulları Alican Gürbüz'ün, bir süre önce evlenen ablası M.G.'nin eşi Okan D.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdüğü bu nedenle iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler C.D (39) ve C.D. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. C.D. ve C.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.