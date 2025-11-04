Haberler

Kamyonetle Çocuk Ezdi: 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Kamyonetle Çocuk Ezdi: 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
Güncelleme:
Aydın'da geri manevra yaptığı kamyonetiyle 4 yaşındaki Enes Çelebi'ye çarpıp ölümüne neden olan Mustafa Öğe, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. Ayrıca, ehliyeti 2 yıl süreyle geri alındı.

AYDIN'da geri manevra yaptığı kamyonetiyle Enes Çelebi'ye (4) çarpıp, ölümüne neden olduğu belirlenen Mustafa Öğe (37), 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Mahkeme hakimi, ayrıca Öğe'nin ehliyetinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Kaza, 28 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında, Kocagür Mahallesi 3654 Sokak'ta meydana geldi. Enes Çelebi ile annesi Durdu Çelebi, akrabalarının nişan törenine geldi. Hazırlıkların yapıldığı anda Enes Çelebi evin önünde park halinde bulunan ve annesinin kuzenine ait olan 09 DL 053 plakalı kamyonetin yanında ağır yaralı bulundu. Yakınlarının, kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğünü düşündüğü Enes Çelebi, çağırılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Enes Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enes Çelebi'nin babasının cezaevinde bulunduğu ve ailenin tek çocukları olduğu öğrenildi.

'SUÇUNU İTİRAF'

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol ekiplerince yapılan soruşturma sonucunda, Mustafa Öğe'nin, 09 DL 053 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada küçük Enes'i fark etmeyerek ezdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa Öğe, ifadesinde suçunu itiraf etti. Mustafa Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafa Öğe, hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Aydın 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öğe ve hayatını kaybeden küçük Enes'in cezaevinde bulunan babası Ferhat Çelebi, ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ise salondaki yerlerini aldı. Duruşmada, bilirkişi raporunda kamyonet sürücü Mustafa Öğe'nin kusurlu olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında sanık Öğe'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği ifade edip, cezalandırılması istedi.

Mahkeme hakimi, sanık Mustafa Öğe'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliye kararı verdi. Ayrıca, Öğe'nin sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
