Kamyonetin çarptığı 2 çocuk öldü (2)
SÜRÜCÜ TUTUKLANDISamsun'un İlkadım ilçesinde Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarpıp ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü Sultan Ahmet Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel