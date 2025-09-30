Kamyonetin çarptığı 2 çocuk öldü (2)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Samsun'un İlkadım ilçesinde Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarpıp ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü Sultan Ahmet Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.