Kamyonetin çarptığı 2 çocuk öldü (2)

Güncelleme:
SÜRÜCÜ TUTUKLANDISamsun'un İlkadım ilçesinde Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarpıp ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü Sultan Ahmet Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
