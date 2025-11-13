Haberler

Kamyonete Arkadan Çarpan Otomobilde Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kamyonete Arkadan Çarpan Otomobilde Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada Hikmet Akbağ hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza sonrası İzmir-Ankara D300 kara yolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada Hikmet Akbağ (29) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 kara yolu Kovukdere mevkisinde meydana geldi. Abdullah Yavuz'un kontrolünü yitirdiği 34 CZB 115 plakalı otomobil, Bedrettin Kurt idaresindeki 45 SA 7066 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yavuz ve yanındaki Hikmet Akbağ ve Sultan Çıtır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akbağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi

Aldığı haber sonrası gözü döndü, market çalışanını öldüresiye dövdü
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız isteme kavgası, cinayetle bitti: 1 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.