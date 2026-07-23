Çocukluk hayali olan şoförlüğü kamyon ve otobüsün ardından minibüste sürdürüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Aysel Seyhan, kamyon ve otobüs şoförlüğünün ardından şimdi de minibüste direksiyon sallıyor.

Çocuk yaşlarda şoförlüğe merak salan 42 yaşındaki Seyhan, liseyi bitirmesinin ardından motosiklet kullanmaya başladı.

Zamanla şoförlüğe ilgisi daha da artan Seyhan, 2006'da kamyonla şehirler arası yük taşımacılığı yaparak mesleğe ilk adımını attı.

Seyhan, kamyon şoförlüğünün ardından şehirlerarası yolcu otobüsünde direksiyon başına geçti.

Çeşitli otobüs firmalarında yaklaşık 15 yıl direksiyon sallayan Seyhan, uzun yolculukların artık kendisini yormasıyla mesleğini şehir içinde yapmaya karar verdi.

Çubuk ilçesinde 5 aydır şehir içi yolcu minibüsü kullanan evli ve bir çocuk annesi Seyhan, mesleğini severek sürdürüyor.

"Çocukluktan beri ilgimi çeken tek şey şoförlük"

Aysel Seyhan, AA muhabirine, çocukluk hayali olan mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Her gün direksiyon başına ilk günkü heyecanla oturduğunu anlatan Seyhan, çevresindekilerin de kendisini takdir ettiğini belirtti.

Seyhan, yaptığı işle kadınlara da güzel bir örnek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocukluktan beri ilgimi çeken tek şey şoförlük. Olumlu karşılayan da olumsuz yaklaşan da oldu, ancak yolda beraber aynı ekmeği paylaştığımız için hemen değişti bakış açıları. Özellikle bayanlara diyorum ki azimli olun, cesaretinizi toplayın, yapamayacağımız hiçbir şey yok."

Seyhan, yaptığı işte en büyük desteği otobüs şoförü olan eşinden ve ailesinden gördüğünü dile getirdi.

Minibüste çalışırken özellikle kadınların kendisini takdir ettiğini belirten Seyhan, "Yolcular önümü kesiyorlar, bekletiyorlar, sarılıyorlar öpüyorlar, bunları görmek gurur verici. Bayanların gururu olduğumu düşünüyorum. Herkes beni tebrik ediyor, sarılan, öpen oluyor. Beni kendi çocukları gibi bağırlarına basıyorlar." diye konuştu.

Seyhan, sağlığı elverdiği sürece mesleğini yapmaya devam edeceğini kaydetti.