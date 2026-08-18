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Lapseki'de Kamyon Bariyerlere Çarptı: 2 Ölü

Lapseki'de Kamyon Bariyerlere Çarptı: 2 Ölü
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolundaki bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki Arif Silleli (45) ve Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed (29) hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; cenazeler Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kamyonun bariyerlere çarptığı kazada Arif Silleli (45) ile Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Lapseki ilçesinde meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki'ye giden sürücüsü öğrenilemeyen 35 BYJ 334 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen kamyondaki Arif Silleli ile Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cansız bedenler Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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