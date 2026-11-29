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Türk sanat müziği ve arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Kamuran Akkor, genç isimlerle gerçekleştirdiği ortak çalışmaların yeni nesil dinleyicide karşılık bulmasıyla, geçmişten bugüne uzanan şarkılarıyla kuşaklar arası bir bağ kuruyor.

CSO Ada Ankara'da dün düzenlenen ve biletleri günler öncesinden tükenen "Kamuran Akkor - Altın Yıllar 'Aşk Eski Bir Yalan'" konserinde Akkor, hafızalara kazınan şarkılarıyla dinleyicilere nostaljik bir akşam yaşattı.

Farklı kuşaklardan müzikseverleri bir araya getiren konserde salonu dolduran dinleyiciler, sanatçının yıllar önce seslendirdiği ve günümüzde de ilgi gören şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser öncesi AA muhabirine konuşan Akkor, sanat hayatını, farklı müzik türlerinde gerçekleştirdiği çalışmaları, yeni projelerini ve eserlerinin genç kuşaklar tarafından ilgi görmesi dolayısıyla yaşadığı mutluluğu anlattı.

Hafif Batı müziğinden Türk sanat müziğine uzanan sanat yolculuğu

Ankara seyircisinin Türk müziğine, özellikle Türk sanat müziğine olan sevgisine işaret eden Akkor, böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akkor, müzik kariyerine ilişkin şunları kaydetti:

"Eşim Vasfi Uçaroğlu'nun orkestrasıyla hafif Batı müziğiyle başladım. O arada İstanbul Belediye Konservatuvarı klasik Türk sanat müziğine kaydoldum. 10 senelik Batı müziğini bitirdikten sonra tamamıyla Türk sanat müziğine döndüm. Bu arada güncel müzik, arabesk, özgün müzik dedikleri müziklerle de sizlere ulaştım. Çok mutluyum."

Geçmişte seslendirdiği eserlerin bugün de dinlenmesi ve farklı kuşaklardan müzikseverlere ulaşmasına ilişkin Akkor, "Daha önce okuduğum, seslendirdiğim şarkıların bugünlerde de tekrar öne çıkması beni çok onore etti, çok mutlu etti. Tekrar sanki aynı şeyleri yaşıyor gibi oldum." diye konuştu.

Yeni düet yapacağı isimler "sürpriz" olacak

Genç kuşak sanatçılarla gerçekleştirdiği ortak çalışmalara da değinen Akkor, Sagopa Kajmer ile "Bir Ateşe Attın Beni", Doğu Swag ile "Güldüğüm Fotoğraflar" adlı eserleri seslendirdiğini hatırlattı.

Rap müzikle kendi müzikal yorumunu buluşturan çalışmaların dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandığını dile getiren Akkor, önümüzdeki dönemde de benzer projeler gerçekleştirmeyi düşündüklerini söyledi.

Akkor, yeni düetlere ilişkin, "Böyle bir şeyler düşünüyoruz. Beğendiler, onun için arzu ediyorlar. Olursa olacak." diye konuştu.

Yeni projelerinde birlikte çalışmayı planladığı sanatçıların isimlerini açıklamayan Akkor, bu çalışmaların sürpriz olacağını belirtti.

"Aşk Eski Bir Yalan" ile başlayan yolculuk

Hayatının unutulmaz eserleri arasında yer alan "Aşk Eski Bir Yalan" eserinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Akkor, sözlerini Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı bu şarkıyı 1968'de seslendirdiğini anlattı.

Aradan geçen 58 yıla rağmen dinleyicilerin ilgi gösterdiği eserle geniş kitlelere ulaştığını belirten Akkor, "Ben sizlere onunla hitap ettim, kavuştum diyeyim." dedi.

Genç sanatçılara sabır ve çalışma tavsiyesi

Plaklardan kasetlere, CD'lerden dijital platformlara uzanan süreçte müzik dünyasının çeşitli dönemlerine tanıklık eden Akkor, sanat hayatına yeni başlayan isimlere de tavsiyelerde bulundu.

Müzik kariyerinde sabrın ve disiplinli çalışmanın önemine dikkati çeken Akkor, "Acele etmesinler. Hemen bir şarkıyla, bir parçayla 'Ben oldum' demesinler. Sabır ve sıkı çalışma çok önemli. Ciddi çalışma ve saygı. Müziği severek, sayarak çalışmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Akkor, kendisine gösterilen ilgiden dolayı müzikseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA