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Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı'ndan Etik Vurgusu

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı'ndan Etik Vurgusu
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu hizmetinin kalitesinin artırılması ve etik değerlerin hayata geçirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Etik davranış ilkelerinin kamu görevlileri için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu kurumlarının başarıları ve uyumlu çalışmalarının, devlet yüzünün olumlu göstergesi olduğunu söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansına katılan Güngör, etiğin aynı zamanda adalet, liyakat, dürüstlük, hakikat ve hakkaniyet olduğunu belirtti.

Etik değerlerin bir söylem olmaktan çıkarılıp hayatta uygulanmasını, kamuda etik kültürünün yerleşmesini, toplumda etik farkındalığının artırılmasını amaçlayan çalışmalar yaptıklarını aktaran Güngör, toplumdaki kamu hizmetinin kalitesinin önemine dikkati çekti.

Kamu görevlilerinin hizmetin gereği yetkinliğe sahip olmaları, yetkilerini adil, doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde kullanmaları ve etik davranış ilkelerinden asla ödün vermemeleri gerektiğini vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarının başarıları ve uyumlu çalışmaları, devlet yüzünün olumlu göstergesidir. Unutulmamalıdır ki devleti güçlü kılan, toplumu huzur ve güven içinde yaşatan adaletli yönetimdir. Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklanan 'İnsan Hakları Eylem Planı'nda devletin bütün kurum ve kuruluşları, tüm işlem ve eylemlerinde insanın maddi ve manevi varlığının, onur ve saygınlığının korunması yükümlülüğü ile kamu hizmeti verilirken cinsiyet, ırk, renk, din, dil, siyasi düşünce ya da herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılamayacağı, demokratik hukuk devletinin hiçbir kamu görevlisinin insan hakları ihmal ve ihlal edemeyeceği açıkça belirtilmiştir."

Güngör, kamu görevlilerinden beklenenin, etik davranış ilkelerine uygun davranarak görev ve sorumluluklarını kamu hizmeti bilincinde layıkıyla yerine getirmeleri olduğunu dile getirdi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, etik üzerine çalışmaların sadece bugün için değil, gelecek adına da önemli bir misyon üstlendiğini, konferansın tüm kamu görevlileri için kıymetli olduğunu ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da programda birer konuşma yaptı.

Konferans, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın'ın sunumuyla sona erdi.

Programa, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeleri, il müdürleri, akademisyenler ve kamu personeli katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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