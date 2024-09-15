Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Gazze'ye Dikkat Çeken Konuşma

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, İtalya'da Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yapacağı konuşma metninden Gazze ile ilgili bölümün, İsrail Ombudsmanlık Kurumu temsilcileri tarafından çıkarılması istendi. Engellemeye rağmen konuşmasını yapan Malkoç, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayacaklarını, İsrail'in kadın, çocuk demeden masum sivillerin, ibadethanelerin, hastanelerin, okulların bombalamasının vicdanları yaraladığını söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İtalyan Ombudsmanları Ulusal Koordinasyon Başkanı ve Lazio Ombudsmanı Marino Fardelli'nin daveti üzerine gittiği İtalya'da Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı. Malkoç'un yapacağı konuşma öncesi İsrail Ombudsmanlık Kurumu temsilcileri tarafından konuşma metninden Gazze bölümünün çıkarılması istenerek konuşması engellenmeye çalışıldı. Engellemeye rağmen konuşmasını yapan Malkoç, ombudsmanların insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması için çalıştığını, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayacaklarını, İsrail'in kadın, çocuk demeden masum sivillerin, ibadethanelerin, hastanelerin, okulların bombalamasının vicdanları yaraladığını söyledi. Gazze'nin tüm insanlığın meselesi olduğunu kaydeden Malkaç, özellikle böyle uluslararası toplantılarda devamlı gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti.

'BARIŞIN OLMADIĞI HER YERDE AĞLAYAN ÇOCUKLARIN HAYKIRIŞLARINI DUYUYORUZ'

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çeken Malkoç, Gazze'deki katliamlarda 42 bin masum sivilin öldüğünü, ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve Gazze'nin çocuk mezarlığına dönüştüğünü dile getirdi. Malkoç, başta Gazze olmak üzere Filistin'de yaşanan insanlık dramını 'Gazze: İnsanlığın Büyük Felaketi' özel raporu ile insan hakları açısından uluslararası toplumun dikkatine sunduklarını hatırlatarak, söz konusu raporu delil teşkil etmesi için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve ayrıca tüm uluslararası kuruluşlara, ombudsmanlara gönderdiklerini bildirdi.

Barışın öneminin en çok savaş zamanlarında anlaşıldığını ve bu yüzden de dünya barışının sağlanması adına, her insanın bu konuda sorumluluğu olduğunu dile getiren Malkoç, "İnsanlık olarak barış ortamlarına hasret kaldığımız günlerden geçiyoruz. Bugün Ukrayna'da, Rusya'da, Gazze'de ve barışın olmadığı her yerde ağlayan çocukların haykırışlarını duyuyoruz" dedi.

'UKRAYNALI SAVAŞ ESİRLERİNİ ZİYARET ETMEYİ PLANLIYORUZ'

Geçmişten bugüne savaşlarda milyonlarca insanın öldüğünü söyleyen Malkoç, "Milyonlarca çocuk yetim kalmış ve aileler parçalanmıştır. Ukrayna ve Rusya savaşındaki ara buluculuk faaliyetlerimizi her daim insan hakları temelinde gayret ve özveri ile sürdürdük. Macaristan'a sığınan Ukraynalı göçmenlerle ilgili yerinde inceleme yaparak bir rapor hazırladık. Rusya ve Ukrayna ombudsmanlarını Türkiye'de buluşturarak, kadın, çocuk ve yaralılar için 'İnsani Koridor' açılması üzerine çalıştık ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya getirdik. Cumhurbaşkanımız, Rusya ve Ukrayna savaşının sona ermesi için büyük gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında açtığı ara buluculuk ve barış köprüsünü biz de ombudsmanlık kurumu olarak insan hakları konusunda ilerletiyoruz. Ombudsmanlık kurumu olarak, 25-29 Mart 2024 tarihleri arasında Ukrayna'ya giderek Rus güçlerinin saldırılarında zarar gören Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağlı tarihi Transfiguration Katedrali'ni ve tahıl ambarlarında yapılan tahribatı gözlemlemek üzere Odessa Limanı'nda incelemelerde bulunduk. Başkent Kiev'de Rusya'da bulunan savaş esirlerinin Ukrayna'daki aileleriyle de bir araya gelerek ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinledik. Rus savaş esirlerinin tutulduğu kampları ziyaret etmek amacıyla Lviv şehrine gittik. Esirlerin ilk giriş yaptıkları alanlar, yatakhaneler, yemekhane, atölyeler, sığınaklar başta olmak üzere Rus savaş esirlerinin bulunduğu kampta kapsamlı incelemelerde bulunduk. Şimdi ise Rusya'ya giderek Ukraynalı savaş esirlerini ziyaret etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

MALKOÇ'A 'BARIŞ ÖDÜLÜ' VERİLDİ

Malkoç ayrıca, İtalya'da düzenlenen 'Cassino Şehri Barış Ödülü' törenine katıldı. Barış kültürünün yaygınlaştırılmasına sürekli katkıda bulunanlara verilen ödül, bu yıl Malkoç'a verildi. Ödül takdiminde Malkoç'un, Türkiye'de her zaman barış ve dayanışma mesajı verdiği belirtilerek, ara buluculuğun ve diyaloğun, çatışmaları çözmek ve insan haklarını korumak için en güçlü araçlar olduğunu gösterdiği ifade edildi. Malkoç'un en zor ve karmaşık durumlarda bile yaptığı çalışmaların uluslararası planda öne çıktığı ve küresel dinamikleri olumlu yönde etkilediği dile getirildi. Ödülü alan Malkoç ise insanlık için barış, huzur ve refahın esas olduğunu vurgulayarak, Cassino şehrinin 2'nci Dünya Savaşı'nda yaşadığı acılardan bahsederek, aynı acının şu an Filistin, Gazze ve Ukrayna'da yaşandığını belirtti.