Kamu Başdenetçisi Akarca, Öğrencilerle Hak Arama Kültürünü Konuştu

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Ressam İbrahim Çallı Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, hak arama kültürünün önemine ilişkin bilgi verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı işbirliği kapsamında Altındağ ve Sincan'daki ilköğretim ve ortaokullara ziyaretler gerçekleştirmeye başladı.

Bu kapsamda 10-12 yaş aralığındaki çocuklarda, karşılaştıkları idare kaynaklı sorunlara çözüm bulmak, çocukların şikayet haklarını kullanmalarını sağlamak, onlara hak arama yollarını öğretmek ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Okul ziyaretlerinin ilkini, Kamu Başdenetçisi Akarca gerçekleştirdi. Ressam İbrahim Çallı Ortaokulundaki bir sınıfta öğrencilerle bir araya gelen Akarca, KDK'yi ve hak arama kültürünün önemini anlattı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akarca, çocuklardan başvuru alan tek ve ilk kurum olduklarını belirtti.

Akarca "18 yaşın altında olan çocuklardan başvuru alıyoruz. Hak arama kültürünün ve bilincinin yaygınlaştırması da öncelikle okullardan, çocuklardan ve evden başlar. Biz de bu sene yaptığımız çalışmalar neticesinde, özellikle Altındağ ve Sincan ilçelerimizde 71 okulumuzu ziyaret edeceğiz, bunu programa aldık." dedi.

Yapılacak çalışmayla çocuklara hak arama kültürünün aşılanmasını istediklerini söyleyen Akarca, "Çocukların daha küçük yaşta kavga, dövüş yoluna gitmeden, birbirlerini ve başkalarını zorlamadan, meşru yollarla haklarını nasıl arayacaklarını öğretiyoruz. Bunları öğrenmelerini, demokrasiyi ve hukuk devletini benimseyen, iyi vatandaş olarak haklarını aramasını bilen bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"Çocuklar tarafından 2024 ve 2025 yılları içerisinde 290 başvuruda bulunuldu"

Mehmet Akarca, çocukların KDK'nin anlam ve önemini öğrenmelerinin değerli olduğunu dile getirerek, "Çocuklar tarafından 2024 ve 2025 yılları içerisinde 290 başvuruda bulunuldu. Kurumumuz bütün kararlarında çocuğun üstün yararını gözetiyor. Anne ve babalar da çocuk haklarıyla ilgili 2024 yılında 340, 2025 yılında 299 başvuruda bulundu." ifadesini kullandı.

Akarca ve beraberindekiler, çocuklara hediyeler de verdi.

KDK'nin okullara düzenleyeceği ziyaretlerin, çocuk birim uzmanlarınca ayda iki defa yapılmak üzere 3 yılda tamamlanması planlanıyor.