Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Gazze Raporu: 'Etnik Temizlik ve Soykırım Gerçekleşiyor'

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Filistin ve Gazze'de uyguladığı etnik temizlik, soykırım, ölüm, yıkım ve vahşetin herkesin gözünün önünde cereyan ettiğini belirterek, 2 Ekim itibarıyla çıkardıkları " Gazze'de Etnik Temizlik: Ölüm, Yıkım, Yerinden Edilme" başlıklı raporla da buna ışık tuttuklarını söyledi.

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK) hazırlanan " Gazze'de Etnik Temizlik: Ölüm, Yıkım, Yerinden Edilme" raporuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

KDK'nin ulusal ve uluslararası hak arama kurumu olduğunu anlatan Akarca, TBMM'ye bağlı görev yaptıklarını, idarenin her türlü iş, işlem ve eylemlerini insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceleyerek, idareye öneride bulunduklarını kaydetti.

TBMM'ye yapılan çalışmalar kapsamında raporlamalar yaptıklarını ve özel konularda da rapor hazırladıklarını dile getiren Akarca, "7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Filistin ve Gazze'de uyguladığı etnik temizlik, soykırım, ölüm, yıkım ve vahşet herkesin gözü önünde cereyan etmektedir. Bununla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu 1,5 yıldır süren çalışması sonucu Gazze ile ilgili kapsamlı raporunu hazırladı. Son olarak da 2 Ekim itibarıyla çıkardığımız Gazze'de 'Etnik Temizlik: Ölüm, Yıkım, Yerinden Edilme' başlıklı raporumuzla da buna ışık tuttuk." diye konuştu.

"Etnik temizlik, soykırımın en ağır ihlalini oluşturmaktadır"

İsrail'in Filistin ve Gazze'de çocuklara, kadınlara, sivillere, camilere, kiliselere, hastanelere, gazetecilere ve tüm insanlığa yönelik insanlık dışı bir vahşet sergilediğini vurgulayan Akarca, "Birleşmiş Milletler raporlarında da belirlendiği üzere bir soykırım ve etnik temizlik yapılmaktadır. Etnik temizlik, soykırımın en ağır ihlalini oluşturmaktadır." görüşünü paylaştı.

Gazzelilerin yerinden edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Akarca, "Milyonlarca insanın Gazze'den sürülmesi, işgal edilmesiyle çocuk mezarları üzerine kurulacak yeni bir yerleşim yeri İsrail tarafından hayal edilmektedir." dedi.

Akarca, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere hazırladıkları raporu uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderdiklerini, Gazze'de yaşananları katıldıkları uluslararası konferanslarda da anlattıklarını belirtti.

Raporda farklı kurumlar ile basın kuruluşlarının tespitlerine de yer verildiğini aktaran Akarca, Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde tüneller kazarak yeniden "tapınak" inşa edilme girişiminde bulunulduğunun İsrailli yetkililerce de dile getirildiğini anımsattı.

Küresel Sumud Filosu'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akarca, filonun Gazze'deki ablukayı kırdığını, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını temsil ettiğini kaydetti.

Başdenetçi Akarca, Türkiye'nin filoya desteğine işaret ederek, tamamen barışçıl olan ve sivil unsurlardan oluşan filonun Gazze halkına ekmek, su, gıda, ilaç götürmeyi amaçladığını söyledi.