Kamp Yaparken Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybeden Çiftin Cenazesi Törenle Defnedildi

ERCİYES Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda kamp yapmak için kiraladıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen çiftten Fatma Güldeste Karakoç Kayseri'de toprağa verildi, eşi Mustafa Karakoç'un (47) cenazesi ise memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Erciyes Dağı Tekir Yaylası'ndaki çadır kamp alanında meydana geldi. Yaylada kamp yapmak için çadır kiralayan Mustafa ve eşi Fatma Güldeste Karakoç'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karakoç çiftinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Çiftin cansız bedenleri Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından Karakoç çiftinin cenazeleri aileleri tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye, aileleri ve yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Fatma Güldeste Karakoç Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilirken, eşi Mustafa Karakoç'un cenazesi ise memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.