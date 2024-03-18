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Kamerun'da Şehitleri Anma Günü ve İstiklal Marşı'nın Kabulü Töreni Düzenlendi

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Kamerun'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen törende, Çanakkale şehitlerine saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Büyükelçi Volkan Işıkçı, konuşmasında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinin fedakarlıklarının hala ilham verici olduğunu belirtti.

Kamerun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde düzenlenen tören, Çanakkale şehitlerinin anısına saygı duruşu ile başladı.

Törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Türk vatandaşlarının ve resmi kurum temsilcilerinin katıldığı törende, Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı konuşma yaptı.

Çanakkale'de Türk milletinin sergilediği azim ve dirayetin bağımsızlığa giden yolu araladığını belirten Işıkçı, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin fedakarlıkları bugün de bize ilham veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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