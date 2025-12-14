Mukaddes üç aylar bu yıl ikinci kez başlayacak

Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl müslümanlar için önemli olan üç ayların 21 Aralık 2023'te tekrar başlayacağını açıkladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, dini duygularla dolu bir hazırlık süreci sunuyor. Ramazan ayı ise 19 Şubat'ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, bu yıl ikinci kez 21 Aralık Pazar günü başlayacak.

Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü ikinci kez girilecek.

Üç aylar başlangıcının aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir gerçekleşiyor.

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

"Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak"

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayında idrak edilecek. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

"Üç aylar, kulun kalbini yenilediği bir hazırlık mevsimidir"

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam geleneğinde recep, şaban ve ramazan aylarının yılın diğer zaman dilimlerinden farklı bir manevi atmosfere sahip olduğunu söyledi.

Kur'an ve sünnette bazı zamanların diğerlerine nispetle daha bereketli kılındığını belirten Tiryaki, "Üç aylar, kulun kendini muhasebeye çektiği, kalbini yenilediği, ibadet disiplinini güçlendirdiği bir hazırlık mevsimi olarak görülür. 'Allah'ın ayı' olarak nitelendirilen recep, başlangıcı temsil eder. Şaban, manevi yoğunlaşmayı artıran bir eşik niteliğindedir. Ramazan ise bu yolculuğun zirvesi ve semeresi olan arınma, Kur'an'la bütünleşme ve takva eğitimidir. Bu yönüyle üç aylar, Müslüman'a yıl içerisinde en sistemli kulluk programını inşa edebileceği ve manevi olgunlaşma fırsatlarını yakalayabileceği bir imkan sunar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu mukaddes gün ve geceler, birlik ve beraberliğimize katkı sağlıyor"

Üç aylar içerisinde bulunan Regaip, Miraç, Berat geceleri ile ramazandaki Kadir Gecesi gibi manevi zamanların kulun Rabb'iyle bağını güçlendirdiğini vurgulayan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Bu geceler, Müslümanların tövbe istiğfar edip dua etmeleri, kaza veya nafile namaz kılıp oruç tutmaları, Kur'an okuyup dinlemeleri, sadaka vermeleri, sıla-i rahim yapmaları gibi salih amellere ve maddi, manevi dayanışma içerisine girmelerine birer vesiledir. Bu tür zamanlarda oluşan manevi atmosfer, inananların maneviyatını güçlendirdiği gibi pek çok insanın günahtan el çekmesine de zemin hazırlamaktadır. Bunun yanında kandil geceleri insanların camiyle buluşmaları, dinin emir ve yasaklarını öğrenmeleri açısından da değerlidir. Ayrıca bu mukaddes gün ve geceler, birlik ve beraberliğimize katkı sağladığı gibi toplumsal bir bilinç ve şuur oluşmasına da vesile olmaktadır."

Tiryaki, ibadetleri yalnızca üç aylarla sınırlı tutmadan tüm yıla yaymanın daha hayırlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
500

