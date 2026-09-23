Kamboçya Başbakanı Manet, çevrim içi dolandırıcılığa karşı koruma çağrısı yaptı

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PHNOM Kamboçya Başbakanı Hun Manet, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadelede uluslararası işbirliği kadar her ülkenin vatandaşlarını eğitmek ve korumak konusunda sorumluluk üstlenmesinin de önemli olduğunu belirtti.

Kamboçya hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen iki gün sürecek "Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Uluslararası Konferansı" başladı.

"Zinciri kırmak ve çevrim içi dolandırıcılıkları ortadan kaldırmak için birlikte hareket etmek" temasıyla düzenlenen konferansın açılışında konuşan Kamboçya Başbakanı Manet, konferansın görüş alışverişinde bulunma ve dijital çağın en karmaşık tehditlerinden birine karşı kararlı ve ortak bir taahhüdü yeniden teyit etme amacıyla düzenlendiğini dile getirdi.

"Kamboçya, hiçbir zaman çevrim içi dolandırıcılık için bir sığınak olmayacaktır." diyen Manet, ülkesinin, suç örgütlerinin ilerlemesine ve 17 milyondan fazla Kamboçyalının geçim kaynaklarını tehlikeye atmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Manet, Şubat 2025'te, komuta yapılarını ulusal düzeyde bir "Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonu"na yükselttiklerini ifade ederek, "Ayrıca, Kamboçya, yasal boşlukları gidermek amacıyla 2026 yılının nisan ayında 'Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Kanunu'nu yürürlüğe koydu." dedi.

Uluslararası işbirliği kadar önemli olan bir diğer hususun da her ülkenin vatandaşlarını eğitmek ve korumak konusunda proaktif bir sorumluluk üstlenmesi olduğunun altını çizen Manet, "Halklarını, aldatıcı yurt dışı iş teklifleri ve finansal dolandırıcılık tuzaklarına karşı uyarmak için sıkı önlemler almalıdırlar." diye konuştu.

"Suç sınır tanımaz"

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) Görev Gücü Koordinasyon Müdürlüğü Direktörü Nicholas Court da Kamboçya'nın çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele konusunda önemli bir efor sarf ettiğine işaret etti.

Hem suçluların hem de kurbanların sayısının günden güne arttığına, bu suçlar nedeniyle dünya genelinin ciddi boyutta olumsuz etkilendiğine işaret eden Court, INTERPOL'ün bu konuda tüm varlığıyla yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üst düzey yöneticilerinden Stephen Flores de Kamboçya hükümetini çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele konusundaki çalışmalar için tebrik etti.

"Suç sınır tanımaz." diyen Flores, bu nedenle ülkeler arası işbirliğinin çok önemli olduğuna değindi.

Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Yang Weilin ise bölge ülkelerinin çevrim içi dolandırıcılık nedeniyle güvenlik sorunları yaşadığını belirterek, mücadele etme konusunda inovasyon ve işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Konferansın açılışında Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonu Sekreterliği Başkanı Santibindit Chhay Sinarith de bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA