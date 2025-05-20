Kaman Kalehöyük Kazı Başkanı Dr. Sachihiro Omura Hayatını Kaybetti

Kaman Kalehöyük Kazı Başkanı Dr. Sachihiro Omura Hayatını Kaybetti
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Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu ve Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı yapan Dr. Sachihiro Omura, 76 yaşında Kırşehir'de hayatını kaybetti. 1985'ten itibaren Türkiye'de kazı çalışmaları yürüten Omura, hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura, yaşamını sürdürdüğü Kırşehir'de 76 yaşında hayatını kaybetti.

1972 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve Kalehöyük'te 1985'ten itibaren kazı başkanlığı görevini yürüten arkeolog Sachihiro Omura, hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Sachihiro Omura, kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sachihiro Omura, eşi ve Yassıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura ile enstitü konutunda yaşıyordu.

Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti.

Kaman ilçesinde kazı çalışmalarına 1985'te ekibiyle başlayan Dr. Sachihiro Omura, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro Omura, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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