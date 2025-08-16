Kaman'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde meralık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Kaman ilçesi Başköy ve Kurancılı köyleri arasındaki meralık alanda, çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede Demirli köyü sınırlarına kadar ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Kaman, Kırşehir ve çevre illerden itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD, Orman İşletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan yapılan söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması önlenirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın bölgesine gelen Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ile ilgili kurum amirleri de incelemelerde bulundu.