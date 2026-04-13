Haberler

Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli anaokulu öğrencilerine trafik güvenliği ve jandarma teşkilatını tanıttı. Eğitimde, trafik kuralları ve yaya güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik jandarma tanıtımı ve trafik güvenliği etkinliği düzenlendi.

Zübeyde Hanım Anaokulu'nu ziyaret eden jandarma personeli, çocukların güvenliği ve trafik bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla bilgilendirme yaptı.

Öğrencilere, jandarma teşkilatının tarihçesi, görev alanları ve araç gereçlerini tanıtan ekipler, oluşturulan parkurda uygulamalı ve teorik olarak genel trafik kurallarını anlattı.

Jandarma ekipleri, öğrencilerin dikkat etmeleri gereken hususların yanı sıra, yaya geçitlerinin doğru ve güvenli kullanımı, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken kurallar, sürücülerin yayalara karşı sorumlulukları, trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamları, dikkatli ve kontrollü hareket etmenin önemi hakkında bilgi verdi.

Etkinlik sonunda jandarma ekiplerince öğrencilere boyama kitabı ve hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı

Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı

Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Ünlülerin test sonucu çıktı