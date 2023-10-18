NEW ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "İsraillilerin de Filistinlilerin de barış, kendi kaderini tayin hakkı ve güvenliği hak ettiğini düşünüyorum.

Kamala Harris: 'İsrailliler de Filistinliler de barış, kendi kaderini tayin hakkı ve güvenliği hak ediyor'

NEW ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "İsraillilerin de Filistinlilerin de barış, kendi kaderini tayin hakkı ve güvenliği hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

Harris, "Özgürlüklerimiz İçin Mücadele" turu kapsamında Kuzey Arizona Üniversitesinde konuştu.

Programa katılan bir kişi, Gazze'de okulların bombalanarak öğrencilerin hayatını kaybetmesi, Filistinli sivillerin ve Birleşmiş Milletler (BM) personelinin yaşamını yitirmesi ve son olarak İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak 500'den fazla sivilin ölümüne neden olmasından bahsetti.

Katılımcının, Gazze'deki çocukların neden hayatlarının ve eğitim haklarının ellerinden alındığını sorması üzerine Harris, "İsraillilerin de Filistinlilerin de barış, kendi kaderini tayin hakkı ve güvenliği hak ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Hamas'ın İsrail'e saldırılarından derinden etkilendiğini kaydeden Harris, "Hamas ile Filistin halkı ve siviller arasındaki ayrımı anlamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların karıştırılmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı, yaşanan acıların ciddiye alınması gerektiği mesajını verdi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.