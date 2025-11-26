Kalp Rahatsızlığı Olan Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Van'da kalp rahatsızlığı olan çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören 11 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Hasta, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.