Kalp Rahatsızlığı Olan Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Güncelleme:
Van'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 11 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya götürülerek ileri tetkik ve tedavi için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören 11 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Hasta, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
