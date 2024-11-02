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Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Özel Harekat'tan Ayrılan Polis Hayatını Kaybetti

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Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat polisi Muhammet Yıldırım'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle genel idare hizmetlerine alındığı öğrenildi. Yıldırım'ın düğün görüntüleri de ortaya çıktı.

KALP RAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE 'ÖZEL HAREKAT'TAN AYRILDI

Erzurum'daki trafik kazasında 2 arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren Muhammet Yıldırım'ın özel harekat polisi olduğu, kalbindeki rahatsızlık sebebiyle genel idare hizmetlerine alındığı öğrenildi. Bu arada Yıldırım'ın ağustos ayında hayatını Gülşah Yıldırım ile birleştirdiği düğünün görüntüleri ortaya çıktı. Oltu merkezinde yapılan kır düğününe Muhammet Ayyıldız'ın da katıldığı belirlendi. Görüntülerde, kır düğününde gelini evinden meşalelerle alan Yıldırım'ın arkadaşı Ayyıldız'la halay çektiği anlar yer aldı.

Yarın, Muhammet Yıldırım ile Muhammet Ayyıldız'ın Oltu ilçesi kırsal Özdere Mahallesi'nde, Selim Kılıç'ın ise Erzurum Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Dursun Murat AYDIN/OLTU,(Erzurum),

Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Özel Harekat'tan Ayrılan Polis Hayatını Kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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