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Kalp kriziyle 61 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Şamandar toprağa verildi

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Kalp kriziyle 61 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Şamandar toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Kalp kriziyle 61 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Şamandar toprağa verildi
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Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Şamandar, kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Yapımında emeği geçtiği DÜ İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Şamandar'ın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzce'de kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın cenazesi defnedildi.

Şamandar'ın yapımında emeği geçtiği DÜ İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada, Şamandar'ın özellikle yabancı öğrenciler başta olmak üzere, garip ve kimsesizlere sahip çıkan, onların dertleriyle dertlenen birisi olduğunu belirterek, "Allah gani gani rahmet eylesin. Sadece talebelere sahip çıkmakla kalmadı, buranın bir ilim ve irfan yuvası olması noktasında da büyük mücadeleler verdi. Rabbim inşallah yaptığı bütün bu güzel hizmetlerin mükafatını kendisine fazlasıyla verecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Yine Allah'ın evi olan bu camide ve çarşıdaki birkaç camide önemli hizmetlerde bulundu. İnşallah dünya çilesi bitti, dünya sürgünü sona erdi. Şimdi yaptığı bütün bu güzel hizmetlerin mükafatını cennetle ve Cemalullah ile alacaktır. Biz buna inanıyoruz." dedi.

İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Şamandar'ın cenazesi Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Şamandar'ın ailesinin yanı sıra Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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