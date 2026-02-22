Haberler

Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Bolu'da defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erhan Orhan, Bolu'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene, aile, arkadaşlar ve yerel yöneticiler katıldı.

Tunceli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erhan Orhan (51), Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'de dün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Orhan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Bolu'daki Siteler Camisi'ne getirildi.

Orhan'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Orhan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Abdulaziz Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

Tehlike çok büyük! Öğrenciler okulda "Kovid-20" üretmeye çalışıyor
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

Tehlike çok büyük! Öğrenciler okulda "Kovid-20" üretmeye çalışıyor
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira