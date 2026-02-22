Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Bolu'da defnedildi
Tunceli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erhan Orhan, Bolu'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene, aile, arkadaşlar ve yerel yöneticiler katıldı.
Tunceli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erhan Orhan (51), Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.
Tunceli'de dün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Orhan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Bolu'daki Siteler Camisi'ne getirildi.
Orhan'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Orhan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Abdulaziz Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.