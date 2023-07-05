Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker, törenle toprağa verildi

DENİZLİ - Tunceli'den geçici görev için gittiği Malatya'da yaşadığı kalp sorunlarının ardından döndüğü memleketi Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Çölgeçen, bugün yapılan askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'den geçici görev için gittiği Malatya'da kalp sorunları yaşayan 34 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Çölgeçen, kalp sorunları nedeniyle anjiyo olup, raporlu olarak memleketi Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yukarıboğaz Mahallesi'ne dönmüştü. Ancak 1 çocuk babası Çölgeçen, geçirdiği kalp krizi sonucunda kurtarılamadı. Çölgeçen'in ani vefat haberi, ailesini, yakınlarını ve askeri birlikteki meslektaşlarını büyük bir üzüntüye boğdu. Bugün saat 15.00 sıralarında Yukarıboğaz Mahallesi'nde askeri birlikte tören için gerekli hazırlıklar tamamlandı ve Çölgeçen'in cenazesi tören alanına getirildi. Törene ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve vatandaşlar da katılım gösterdi. Tören alanında yapılan dualar ve konuşmaların ardından Çölgeçen, askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Çölgeçen'in Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak götürüldüğü Yukarıboğaz Mezarlığı'nda defnedildi.

Uzman Çavuş Mehmet Çölgeçen'in hayatını kaybetmesi, Tavas ilçesinde büyük bir üzüntüye sebep oldu. İlçe sakinleri, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, Çölgeçen'in vatanı için gösterdiği fedakarlığı ve özveriyi her zaman hatırlayacaklarını ifade ettiler.