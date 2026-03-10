Haberler

Mardin'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ladik'te toprağa verildi

Mardin'in Midyat ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 33 yaşındaki polis memuru Ogün Salurlu, memleketi Ladik'te dün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Cenaze merasimine yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ogün Salurlu (33), memleketi Ladik'te toprağa verildi.

Ladik Avcı Sultan Cami'deki cenaze törenine, Salurlu'nun yakınlarıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Ogün Salurlu'nun öz geçmişinin okunduğu cenaze töreninde helallik alındı.

Polis memuru Ogün Salurlu, cenaze namazının ardından Salur Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

