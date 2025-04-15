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Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Esat Koyuncu'nun Cenazesi Adana'ya Uğurlandı

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Antalya'da görevdeyken kalp krizi geçirip hastanede hayatını kaybeden polis memuru Esat Koyuncu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından Adana'ya gönderildi. Törene, ailesinin yanı sıra birçok resmi görevli katıldı.

Antalya'da görevdeyken olay yerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Adana'ya uğurlandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Esat Koyuncu (51) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Koyuncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

Öz geçmişi okunan Koyuncu'nun cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Adana'nın Çukurova ilçesine gönderildi.

Dün gece kavga ihbarına gittiği sırada olay yerinde kalp krizi geçiren polis memuru Esat Koyuncu kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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