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Kalp krizi geçiren kişi hava ambulansıyla Beypazarı'ndan Ankara'ya sevk edildi

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Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 45 yaşındaki kişinin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara'daki Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Rahatsızlanması üzerine ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y'nin (45) kalp krizi geçirdiği belirlendi.

A.Y, buradaki müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara'daki Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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