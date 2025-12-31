Haberler

Kalp ameliyatı oldu, memleketine dönerken hayatını kaybetti

Batman'da geçirdiği kalp ameliyatının ardından taburcu olan 78 yaşındaki Mehmet Yılmaz, Siirt'e gitmek üzere yola çıktığı sırada otomobilinin grayder ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

  • Mehmet Yılmaz, Batman'da geçirdiği kalp ameliyatı sonrası taburcu olup Siirt'e dönerken otomobilin greyderle çarpışması sonucu hayatını kaybetti.
  • Siirt-Kurtalan karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü ve 4 kişi yaralandı.
  • Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve diğer 4 yaralının tedavisi devam ediyor.

Batman'da geçirdiği kalp ameliyatının ardından taburcu olan ve yakınlarıyla birlikte Siirt'e gitmek üzere yola çıkan Mehmet Yılmaz'ın (78) içerisinde bulunduğu otomobil grayder ile çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 COE 204 plakalı otomobil, kar temizleme çalışması yapan greyder ile çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin içindeki Mehmet Yılmaz ve 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

BİR HAFTA ÖNCE KALP AMELİYATI GEÇİRMİŞ

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Yılmaz'ın yaklaşık bir hafta önce Batman'da kalp ameliyatı geçirdiği ve bugün taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Siirt'e dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
