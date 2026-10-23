Kallas, Romanya suları yakınındaki gemiye İHA saldırısını tırmanış olarak niteledi

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(ANKARA) – Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik Rus saldırıları haklı gösterilemez ve küresel gıda tedariklerine ağır bir baskı uygular" dedi. Kallas, Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile kötüleşen bölgesel güvenlik durumunu görüştüğünü bildirdi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik Rus saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Romanya sularına yakın bir kargo gemisine yönelik son insansız hava aracı saldırısını gerilimin tırmanmasının bir başka örneği olarak değerlendiren Kallas, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik Rus saldırıları haklı gösterilemez ve küresel gıda tedariklerine ağır bir baskı uygular.

Romanya sularına yakın bir kargo gemisine yönelik son ölümcül insansız hava aracı saldırısı başka bir tırmanış örneğidir.

Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile dün, kötüleşen bölgesel güvenlik durumu hakkında konuştuk ve yakın temas halindeyiz."

Kaynak: ANKA