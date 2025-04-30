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Kalkandelen'de Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Kalkandelen'de Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi
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Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde, Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen gösteride yüzlerce kişi bir araya geldi. Filistinli çocukların acılarına dikkat çekmek için beşikler ve oyuncaklar sergilenirken, katılımcılar çeşitli dillerde barış çağrısı yapan pankartlar taşıdı.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde Gazze'ye destek gösterisi yapıldı.

Kalkandelen'deki İliria Meydanı'nda, "Kuzey Makedonya Gazze için ayakta, Kalkandelen'den Gazze'ye selam direnişe devam" temalı destek gösterisi düzenlendi.

Ülkedeki yerel sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi katıldı.

Gösteride, Filistinlilerin acılarına dikkati çekmek için Gazze'de öldürülen çocukları simgeleyen beşikler, kıyafetler ve oyuncaklar sergilendi.

Meydanın ortasına Filistin direnişinin sembolü olan karpuzun yer aldığı bir branda serildi.

Filistinlilerin geleneksel şalı kefiye giyen göstericiler, Türkçe, Arnavutça, Makedonca ve İngilizce "Hemen ateşkes yapılsın", "Barış", "Apartheide hayır" ve "İsrail'e yaptırım" yazılı pankartlar taşıdı.

"Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" ve "Kahrolsun İsrail" sloganlarının atıldığı gösteride, Gazzelilere destek amaçlı ilahiler de söylendi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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