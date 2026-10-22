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Kalibaf, Matrix'li paylaşımla ABD'ye İran savaşının ağır sonuçları olacağını söyledi

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Matrix filminden görselle yaptığı X paylaşımında ABD'ye İran'la savaşın ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Kalibaf, en az 10 olumsuz sonuçla karşılaşılacağını ve ABD'lilerin bu yolu seçmek zorunda olmadığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetimi ve halkına seslenerek, İran'la olası bir savaşın ABD'ye fayda sağlamayacağını aksine ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Matrix" filminden bir görsel kullanarak yaptığı paylaşımda İran'la savaşın olası sonuçlarına dikkati çekti.

İran'la savaşın kendilerine fayda sağlayacağını düşünenlerin yanıldığını savunan Kalibaf, "borsaların çökmesinden savaş uçaklarının düşürülmesine, borçların artmasından enflasyonun yükselmesine ve hayatını kaybeden askerlerin sayısındaki artışa kadar en az 10 olumsuz sonuçla karşılaşılacağını" kaydetti.

Kalibaf, bu sonuçların Amerikan toplumu açısından ağır olacağını belirterek ABD'lilerin böyle bir yolu seçmek zorunda olmadığını ancak bu yönde karar vermeleri halinde sonuçlarına katlanmaları gerekeceğini ifade etti.

ABD'lilere mevcut durumu sorgulama ve sonuçsuz bir çatışmadan uzak durma çağrısı yapan Kalibaf, "10 hapın tamamı kötü; kırmızı veya mavi yok, hepsi kapkara ve hiçbirini almak zorunda değilsiniz ancak alırsanız hepsini birden almış olacaksınız; üretilmiş matrisi kırıp çıkın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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