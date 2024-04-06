Kalfat ve Orta'da Yeni Belediye Başkanları Göreve Başladı

Orta ilçesine bağlı köy iken yeniden belde statüsü kazanan Kalfat'ta 15 yılın ardından belediye başkanı seçilen Salim Doğan, görevine başladı.

Son olarak 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan yöre halkı, 15 yıllık aradan sonra yeniden Kalfat Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Seçimlerde AK Parti adayı Salim Doğan, belediye başkanı seçildi. Mazbatasını almasının ardından Doğan, yaklaşık 8 aydır belediye başkan vekili olarak görev yapan Orta Kaymakamı Erkan Minuz'dan görevi devraldı.

Doğan, burada yaptığı açıklamada, bugünleri gördükleri için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Kaymakam Minuz'a görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Doğan, Minuz'a plaket takdim etti.

Orta ilçesinde de MHP'den Belediye Başkanı seçilen Ömer Bezci, görevine başladı.

Belediye önünde düzenlenen törende dua edildi, eski Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Bezci'ye çiçek takdim etti.

Bezci, hizmetlerinden dolayı Onay'a teşekkür ederek, "Orta ilçesi kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez Milliyetçi Hareket Partisi, belediye başkanlığını kazandı. Bu da bize nasip oldu. Emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Onay da Bezci'ye başarılar diledi.