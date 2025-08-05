Kaleköy'de Yeni İskelenin Açılışı Yapıldı

Kaleköy'de Yeni İskelenin Açılışı Yapıldı
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Antalya'nın Demre ilçesinde Kaleköy'de yapımı tamamlanan iskele hizmete açıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, açılış programında mahalleye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kaleköy'de yapımı tamamlanan iskele hizmete açıldı.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaleköy'de düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, mahallede günübirlik tekneler için inşa edilen iskelenin yapımını tamamladıklarını söyledi.

Çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Uslu, "Köyümüze, köylümüze hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Turkuaz suları, butik yaşamı, tarihi ve kültürü ile Kaleköy Akdeniz'in en güzel köyüdür." diye konuştu.

Programa, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, AK Parti Demre İlçe Başkanı Mehmet Kaya ve AK Parti Demre Belediye Meclis üyesi Mehmet Tok da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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