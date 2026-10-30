Kalecik'te Sovyet Rusya'nın topuna anı plaketi 106. yıl dönümünde yerleştirildi

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Ankara'nın Kalecik ilçesinde, Milli Mücadele döneminde Sovyet Rusya tarafından Türkiye'ye Rus topu verilmesi anısına tören düzenlendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Kalecik'teki Rus topunun önüne anı plaketi yerleştirme törenine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve çok sayıda yetkili katıldı.

Milli Mücadele döneminde Sovyet Rusya tarafından TBMM'ye verilen top, Rus yapımı 87 mm'lik hafif bir sahra topu olarak biliniyor.

Namlusu 1894'te Perm Top Fabrikası'nda üretilen topun yükleme ve ateşleme mekanizmaları ise 1895 yılında monte edildi.

Seri numarası 3331 olan top, 1921-1922'de Sovyet Rusya tarafından askeri yardım kapsamında Türkiye'ye bağışlandı ve Kurtuluş Savaşı sırasında kullanıldı.

Topun önüne anı plaketinin yerleştirildiği tören, Sovyet Rusya ???ile TBMM hükümeti arasında 1920'de başlayan diplomatik ilişkilerin kurulmasının 106. yıl dönümüne denk geldi.

Tören, sembolik olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamasından bir gün sonra yapıldı.

Kaynak: AA