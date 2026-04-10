Haberler

Kale'de öğrencilere Türk Kızılayın faaliyetleri anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde, Türk Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrenciler için afet bilinci eğitimi verildi. Etkinlikte, öğrencilere yardım faaliyetleri ve deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde, Türk Kızılay Malatya Şubesi tarafından yapılan çalışmalar anlatıldı.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle İzollu İlkokulu öğrencilerine yardım faaliyetleri anlatıldı.

Öğrencilere ayrıca deprem bilinci oluşturmak amacıyla afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, geleceğin teminatı olan çocukların küçük yaşta sosyal sorumluluk bilinci kazanmasına katkı sağlayan ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonrası Türk Kızılay tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Bilal Timur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

