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Kale'de Kur'an kursu öğrencileri futbol turnuvasında buluştu

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Malatya'nın Kale ilçesinde, Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvasında Kıyıcak Kur'an Kursu takımı şampiyon oldu.

Malatya'nın Kale ilçesinde, Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvasında Kıyıcak Kur'an Kursu takımı şampiyon oldu.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale İlçe Müftülüğü işbirliğinde bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen turnuvaya, ilçedeki Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerden oluşturulan 8 takım katıldı.

Kale İlçe Stadı'nda eleme usulü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Kıyıcak Kur'an Kursu ile Bentyazı Kur'an Kursu karşılaştı.

Rakibini 7-0 mağlup eden Kıyıcak Kur'an Kursu, turnuvayı şampiyon tamamladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende şampiyon takıma kupa ve madalyaları Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı tarafından verildi.

Batı, törende yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin gençlerin birbirleriyle kaynaşması, sosyalleşmesi ve iletişim kurabilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Turnuvaya katılan tüm öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, vatandaşlar, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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