Kale'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kale'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Kale ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Malatya'nın Kale ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kale Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Mert Zeki Deniz yaptı.
Kaymakam İsmail Hakkı Batı, gaziler ve katılımcıları kaymakamlıkta ağırladı.
Törene, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA