Kale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Denizli'nin Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi. Kaymakam ve belediye başkanı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, halk oyunları gösterisi ilgi gördü. Kaymakam, jandarma komutanlığında gazilerle bir araya geldi.
Denizli'nin Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Meydanı'ndaki törende Kaymakam İbrahim Gökçe ve Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Kutlamalarda halk oyunları gösterisi vatandaşlardan ilgi gördü.
Kaymakam Gökçe, İlçe Jandarma Komutanlığında gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.
Kaynak: AA