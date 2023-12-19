Kahvehane işletmecisi müşterilerin fotoğraflarını sergiliyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki bir kahvehanede işletmecilik yapan Kadir Çiçek, müşterilerin fotoğraflarını çekerek duvarda sergiliyor. Müşterilerin bu anıyı sevdiklerini ve duygusal bir albüm gibi olduğunu belirten Çiçek, şimdiye kadar 10 bin kare fotoğraf çektiğini ve 800 tanesini tablo şeklinde duvarına astığını söyledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kahvehane işleten Kadir Çiçek (54) her gelen müşterinin fotoğrafını çekerek işyerinde sergiliyor.

Çiçek, AA muhabirine, Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki iş yerinde "hatıra olsun" diye müşterilerinin fotoğrafını çektiğini söyledi.

Fotoğrafları başlarda bir masanın üzerine yerleştirdiğini ifade eden Çiçek, "Masada yer kalmayınca ve diğer müşterilerim de kendi fotoğraflarını sorunca ben de tablo oluşturdum. Müşterilerim de bunu daha çok beğendi. Dededen toruna bir albüm bu. İleride müşterilerim hayatını kaybettiği zaman onların çocukları, torunları buraya gelince yakınını görünce mutlu oluyor. Ben kahvehaneye gelen herkesi fotoğrafladım. Yaklaşık 10 bin kare fotoğraf çekmişimdir. Bunların 800 tanesini ise karta bastırdım ve tablo şeklinde duvarıma astım."dedi.

Kahvehaneye gelen Alper Bigalı da işletmecinin misafir gelen herkesin fotoğrafını çekip, duvarda sergilemesinin güzel bir anı olduğunu belirtti.