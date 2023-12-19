Üye Girişi
Haberler

Kahvehane işletmecisi müşterilerin fotoğraflarını sergiliyor

Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki bir kahvehanede işletmecilik yapan Kadir Çiçek, müşterilerin fotoğraflarını çekerek duvarda sergiliyor. Müşterilerin bu anıyı sevdiklerini ve duygusal bir albüm gibi olduğunu belirten Çiçek, şimdiye kadar 10 bin kare fotoğraf çektiğini ve 800 tanesini tablo şeklinde duvarına astığını söyledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kahvehane işleten Kadir Çiçek (54) her gelen müşterinin fotoğrafını çekerek işyerinde sergiliyor.

Çiçek, AA muhabirine, Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki iş yerinde "hatıra olsun" diye müşterilerinin fotoğrafını çektiğini söyledi.

Fotoğrafları başlarda bir masanın üzerine yerleştirdiğini ifade eden Çiçek, "Masada yer kalmayınca ve diğer müşterilerim de kendi fotoğraflarını sorunca ben de tablo oluşturdum. Müşterilerim de bunu daha çok beğendi. Dededen toruna bir albüm bu. İleride müşterilerim hayatını kaybettiği zaman onların çocukları, torunları buraya gelince yakınını görünce mutlu oluyor. Ben kahvehaneye gelen herkesi fotoğrafladım. Yaklaşık 10 bin kare fotoğraf çekmişimdir. Bunların 800 tanesini ise karta bastırdım ve tablo şeklinde duvarıma astım."dedi.

Kahvehaneye gelen Alper Bigalı da işletmecinin misafir gelen herkesin fotoğrafını çekip, duvarda sergilemesinin güzel bir anı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Kadir Çiçek Hayrabolu Tekirdağ Kültür Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar ne durumda? Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı | Ticaret Bakanlığı'nın restoran, kafe fiyat listesi kararı nedir? 19 Aralık Bugünün kararları ne
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title