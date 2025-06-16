Kahve Ücreti Tartışmasında Büfeci Bıçaklanarak Öldürüldü

Kahve Ücreti Tartışmasında Büfeci Bıçaklanarak Öldürüldü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kahve ücreti yüzünden çıkan kavgada büfeci Ali Beyaz, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde esnaf arasında kahve ücreti yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada büfeci Ali Beyaz'ın (54) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.İ. (28), Ş.İ. (28) ve S.C.İ. (25), tutuklandı.

Olay, 14 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yarenlik Alanı'nda bulunan Uğur İş Hanı Pasajı'nda meydana geldi. Pasajda iş yeri bulunan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ., iddiaya göre komşuları olan büfeci Ali Beyaz ile kahve fiyatı yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve satırların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Beyaz ve oğlu Abdullah D.B. (25), bıçaklanırken, F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastane kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Beyaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, oğlu D.B.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahve fiyatı tartışmasında hayatını kaybeden büfeci Ali Beyaz, bugün gündüz saatlerinde Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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