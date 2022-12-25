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Evde kahvaltıya gelmeyen kızın odasına giren arkadaşları korkunç manzarayla karşılaştı

Güncel Haberler

Antalya'da yaşayan Emine Karayılan, sabah kahvaltıya gelmemesi nedeniyle aynı evde yaşadığı arkadaşlarını endişelendirdi. Genç kızın odasına giren arkadaşları, Emine'yi yatakta ölü olarak buldu.

Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve arkadaşlarıyla beraber yaşayan Emine Karayılan, dün sabah kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odasına giderek kontrol etti.

Evde kahvaltıya gelmeyen kızın odasına giren arkadaşları korkunç manzarayla karşılaştı

TEPKİ VERMEYİNCE SAĞLIKÇILARI ARADILAR

Karayılan'ın hareketsiz olması ve tepki vermemesi üzerine arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri Karayılan'ın cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Evde kahvaltıya gelmeyen kızın odasına giren arkadaşları korkunç manzarayla karşılaştı

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan'ın cenazesi, baba Hasan Karayılan'a ve ağabeyine teslim edildi. Kalp rahatsızlığı bulunan ve ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, defnedilmek üzere Adana'nın Yüreğir ilçesine götürüldü.

Evde kahvaltıya gelmeyen kızın odasına giren arkadaşları korkunç manzarayla karşılaştı

Evde kahvaltıya gelmeyen kızın odasına giren arkadaşları korkunç manzarayla karşılaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Antalya Alanya Güncel Haberler

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