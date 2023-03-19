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Kahramanmaraşlı küçük Eymen'e çadırda doğum günü sürprizi

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Depremlerin vurduğu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 yaşına giren Eymen Uzunay için Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri tarafından çadırda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Depremlerin vurduğu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 yaşına giren Eymen Uzunay için Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri tarafından çadırda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Bölgedeki destek faaliyetleri sırasında bir annenin oğlunun "Doğum günümü yalnız mı kutlayacağım" şeklindeki sözlerini ilettiği Amaysa İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, pasta aldırarak 6 yaşına giren Eymen Uzunay'a sürpriz yaptı. Çadırın içinde gerçekleşen kutlamanın görüntülerini paylaşan Eken, "Yavrularımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Çadır kent ziyaretimiz sırasında 'Doğum günümü yalnız mı kutlayacağım anneciğim' diyen Eymen'in mutluluğuna Amasya Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli olarak ortak olduk. Eymen'e hayırlı ve sağlıklı uzun yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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