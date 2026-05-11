Haberler

Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 7,5 milyon lira işlem belirlendi.

Kahramanmaraş ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kişinin, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık yöntemiyle mağdur edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ve İstanbul'da bulundukları belirlenen şüpheliler M.Ç, C.G. ve F.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 7,5 milyon lira tutarında işlem tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız

Süper Lig devine 81 milyon Euro'luk yıldız! Olursa ortalık yanar