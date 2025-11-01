Haberler

Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Edibiyat Alanında Dahil Oldu

Güncelleme:
Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında katılan Türkiye'nin ilk şehri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bu başarının kentin kültürel kalkınması için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın yeni üyelerinin, Fransa'nın başkenti Paris'te "31 Ekim Dünya Şehirler Günü"nde belirlendiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin kültürel vizyonu ve edebiyatı merkezine alan stratejik çalışmaları sayesinde Kahramanmaraş'ın, edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan Türkiye'nin ilk şehri olarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Görgel, UNESCO'nun bu takdirinin Kahramanmaraş'ın kültürel kalkınma yolculuğunda bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

UNESCO tarafından 2004'te başlatılan Yaratıcı Şehirler Ağı'nın, şehirlerin kültürel miraslarını ve yaratıcı endüstrilerini destekleyerek sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ettiğini vurgulayan Görgel, "Kahramanmaraş, bu prestijli ağa 'edebiyat' kategorisinde katılarak Türkiye'den bu alanda seçilen ilk şehir oldu. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde köklü edebi geçmişi, güçlü şairlik geleneği ve son yıllarda artan kültürel etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş, edebi kimliğini ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kıldı." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da kentin Türk şiirinin simge isimlerinden "Yedi Güzel Adam"ın yetiştiği il olarak bilindiğini, bu güçlü edebi mirasın UNESCO tarafından tescillenerek küresel ölçekte de tanınırlık kazandığını kaydetti.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
