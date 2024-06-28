Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'tan LGS Türkiye birincisi çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Metehan Gümüşsoy, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Gümüşsoy, liseden sonra yurt dışında mühendislik veya tıp okumak istiyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Metehan Gümüşsoy, liseden sonra yurt dışında mühendislik veya tıp alanında okumak istiyor.

Öğretmen anne ve babanın oğlu Metehan Gümüşsoy, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı.

Afşin TEAŞ İstiklal Ortaokulu öğrencisi Gümüşsoy, okul müdürü Fatih Tatlı, annesi Havva ve babası Fatih Gümüşsoy ile birlikte Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba'yı makamında ziyaret etti.

Gümüşsoy, AA muhabirine, sınava düzenli soru çözerek hazırlandığını söyledi.

Tam puan aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Gümüşsoy, "LGS'ye hazırlık sürecimde rutin soru sayıları belirledim ve soru sayılarını giderek arttırdım. İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi planlıyorum. Liseden mezun olduktan sonra Almanya'da bir üniversitede mühendislik okumak ya da Oxford'da tıp okumayı düşünüyorum." diye konuştu.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da depremi yaşayan bir ilçe olarak LGS sınavı Türkiye birincisinin Afşin'den çıkmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin bölgede yıkıma neden olduğunu hatırlatan Kaba, şöyle devam etti:

"Hızlı toparlanabilmenin semeresini bugün almış oluyoruz. Bugün açıklanan LGS sonuçlarına göre TEAŞ İstiklal Ortaokulu öğrencimiz Metehan Gümüşsoy, LGS şampiyonu oldu. Türkiye LGS birincisinin ilçemizden çıkmasının haklı gururu ve sevinci içerisindeyiz. Bu gururu yaşattıkları için ailesine ve Metehan'a tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte sınava girecek öğrencilerimizin de Metehan gibi başarılarına ortak olmak istiyoruz."

Baba Fatih Gümüşsoy ise sınav sürecini doğru ve etkin yönettiklerini belirterek, oğlunun çok çalışarak değil, düzenli çalışarak başarı elde ettiğine değindi.

Anne Havva Şükrü Gümüşsoy da oğlunun başarısından dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Afşin LGS Eğitim Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title