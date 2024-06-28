Kahramanmaraş'tan LGS Türkiye birincisi çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Metehan Gümüşsoy, liseden sonra yurt dışında mühendislik veya tıp alanında okumak istiyor.

Öğretmen anne ve babanın oğlu Metehan Gümüşsoy, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı.

Afşin TEAŞ İstiklal Ortaokulu öğrencisi Gümüşsoy, okul müdürü Fatih Tatlı, annesi Havva ve babası Fatih Gümüşsoy ile birlikte Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba'yı makamında ziyaret etti.

Gümüşsoy, AA muhabirine, sınava düzenli soru çözerek hazırlandığını söyledi.

Tam puan aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Gümüşsoy, "LGS'ye hazırlık sürecimde rutin soru sayıları belirledim ve soru sayılarını giderek arttırdım. İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi planlıyorum. Liseden mezun olduktan sonra Almanya'da bir üniversitede mühendislik okumak ya da Oxford'da tıp okumayı düşünüyorum." diye konuştu.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da depremi yaşayan bir ilçe olarak LGS sınavı Türkiye birincisinin Afşin'den çıkmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin bölgede yıkıma neden olduğunu hatırlatan Kaba, şöyle devam etti:

"Hızlı toparlanabilmenin semeresini bugün almış oluyoruz. Bugün açıklanan LGS sonuçlarına göre TEAŞ İstiklal Ortaokulu öğrencimiz Metehan Gümüşsoy, LGS şampiyonu oldu. Türkiye LGS birincisinin ilçemizden çıkmasının haklı gururu ve sevinci içerisindeyiz. Bu gururu yaşattıkları için ailesine ve Metehan'a tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte sınava girecek öğrencilerimizin de Metehan gibi başarılarına ortak olmak istiyoruz."

Baba Fatih Gümüşsoy ise sınav sürecini doğru ve etkin yönettiklerini belirterek, oğlunun çok çalışarak değil, düzenli çalışarak başarı elde ettiğine değindi.

Anne Havva Şükrü Gümüşsoy da oğlunun başarısından dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.