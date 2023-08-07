Kahramanmaraş'tan gelen adam, eşi ve üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

DEPREM sonrası Kahramanmaraş'tan gelip yerleştiği Denizli'de, eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayıp öldüren Ümit Mutlu Akpınar (24) tutuklandı. Akpınar'ın, eşiyle, üvey oğlunun velayetini istemediği için çıkan tartışma sonrası olayın yaşandığı belirlendi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki evin 2'nci katında meydana geldi. 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar, tartıştı. Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatlarını kaybetti. Anne oğulun cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.