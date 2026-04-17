Okul saldırısında ölenler için Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı

KAHRAMANMARAŞ'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 8 öğrenci ve 1 öğretmen için Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eğitim Bir-Sen tarafından organize edilen program, Süleymanpaşa ilçesindeki Rüstempaşa Camii'nde gerçekleştirildi. Gıyabi cenaze namazına katılan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ederken, saldırıyı da kınadı.

